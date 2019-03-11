شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الـ DNA يعرقل تسليم ألف طفل «داعشي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

أعاق العراق أمس (الأحد) عملية تسليم نحو 1000 من أطفال «داعش» إلى دولهم، واشترط إجراء تحليل الحمض النووي «DNA» للتسليم بعدم مطابقة الفحص الجيني مع ذويهم لإثبات نسبهم قبل تسليمهم، ويتوزع هؤلاء الأطفال على جنسيات تركية وأذربيجانية ودول أخرى عربية وأوروبية وآسيوية.

ويسعى السفير الروسي في بغداد مكسيم مكسيموف، إلى تسلم نحو 58 طفلا من عائلات مقاتلين في صفوف «داعش» يحملون الجنسية الروسية. وقال مكسيموف «وفقا لتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، تقوم وزارة الخارجية الروسية بالاشتراك مع مكتب المفوض التابع لرئيس الاتحاد الروسي لحقوق الطفل، باتخاذ إجراءات لإرسال أطفال المواطنات الروسيات المحكوم عليهن من العراق إلى روسيا.

من جهة أخرى، كشف تحالف الفتح تفاصيل الاتفاق مع كتلة سائرون، والقاضي بإلغاء ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية مقابل الموافقة على أي مرشح يطرح من الفتح. وقال النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي المحمداوي في بيان له أمس، إن«الفتح وسائرون» توصلا إلى خطة إيجابية لرسم طريق ترشيح الوزارات، مؤكدا أن الفياض أصبح خارج لعبة التشكيل الوزاري، وكشف وجود اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي على أن يكون الفياض معاونا لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية. وتوقع أن يتم الاتفاق على حقائب «الدفاع والتربية والعدل» في الأيام القليلة القادمة. وأوضح عليوي أن أي شخصية ستطرح من قبل الفتح بخلاف الفياض ستحظى بموافقة سائرون.