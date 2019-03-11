ترمب سيطلب 8,6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

اسماء السيد - واشنطن: افاد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الاميركي دونالد ترمب الاحد أن الاخير سيطلب تخصيص 8,6 مليارات دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك.

وردا على اسئلة قناة فوكس نيوز بشأن المعارضة المتوقعة للكونغرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كودلو "أعتقد أن ذلك سيحدث".

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فان ترمب يريد في موازنته للعام 2020 التي ستكشف الاثنين، تحويل خمسة مليارات دولار من موازنة وزارة الامن الداخلي و3,6 مليارات دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف منه ترمب لمنع الهجرة.

ويتوقع ان تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الادارة الاميركية والبرلمانيين.

وستضاف تلك المبالغ الى التمويل العاجل بقيمة 6,5 مليارات دولار المقرر وفق حال "الطوارىء الوطنية" التي اعلنها ترمب في 15 شباط/فبراير، وهو اجراء يمكنه من الالتفاف على الكونغرس للافراج عن التمويل.

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وفي آخر مرة طلب فيها ترمب من البرلمانيين الموافقة على تمويل جداره الحدودي، انتهى الصراع بين الجانبين باغلاق جزئي للمصالح الحكومية استمر 35 يوما.

ولذلك سعى الى الالتفاف على ارادة النواب باعلان حال الطوارىء الوطنية لكن الكونغرس يستعد لتبني قرار بالغاء هذا التمويل الطارىء.

ورأى المستشار أن ترمب "سيحافظ على (مشروع) الجدار، وسيحافظ على أمن الحدود. اعتقد أن ذلك أمر أساسي".

من جهة أخرى، أبدى المستشار الرئيسي للادارة الاميركية في المجال الاقتصادي، تفاؤله بشأن النمو الاميركي الذي قال أنه سيفوق 3 بالمئة "في 2019 وما بعدها"، مشيرا الى ان موازنة 2020 تنص على خفض النفقات العامة بنسبة 5 في المئة.