شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى: وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت أداة تستخدم فى افتعال الأزمات بالدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت أداة تستخدم فى افتعال الأزمات، بل وصل إلى هدم دول ومؤسسات، فوسائل التواصل الاجتماعى تستغلها الجماعات والتنظيمات المعادية فى نشر وخلق أكاذيبهم ضد الدولة من أجل التأثير على ما يتم من إنجازات ومحاولة الشوشرة على ذلك من خلال هذه مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق فى تصريح أن الشائعات التى تروج على مواقع التواصل الاجتماعى تهدم وتخرب بيوت، فأصبح حروب الجيل الرابع أزمة تواجه الدول، لأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت منفذ لنشر وبث الشائعات، فنجد فيها ما يروج من عمليات للنصب، وعمليات غير أخلاقية، بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة التى أصبحت تروج ليل نهار على هذه المواقع.

وتابع أننا لا ننكر أن هناك جهودا تقوم بها الحكومة المصرية من أجل مواجهة هذه الشائعات، وأيضا مواجهة ما يروج عليها، ولكن يحتاج الأمر إلى تكثيف الجهود، وأن يكون هناك رقابة وعقاب، من خلال سن التشريعات اللازمة لمعاقبة أى من يروج معلومات مغلوطة، أو يروج شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.