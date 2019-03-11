الحكومة تعلن مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، أمس الأحد، مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في عشرة قطاعات بالبحر الأحمر.
وقالت الشركة، في إعلان نُشر بالصحف المحلية، أن آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس 2019، بحسب ما نشره موقع وكالة "رويترز" للأنباء.
كان اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، فتح الشهية لطرح مزايدات جديدة في مصر.
وانتهت الحكومة خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.
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