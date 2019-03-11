حول العالم في 24 ساعة: عودة بوتفليقة للجزائر.. وتحطم طائرة إثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وعلى متنها أكثر من 150 شخصًا، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس وزراء إثيوبيا وشركة الطيران. وإعلان قناة النهار الجزائرية الحكومية، الأحد، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عاد إلى البلاد على متن الطائرة الرئاسية القادمة من جنيف السويسرية.

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