محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة واحة الخارجة في الوادي الجديد، مساء أمس الأحد، عقب تأكد أنباء مصرع "دعاء عاطف عبدالسلام"، بنت المحافظة، في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي كانت في طريقها إلى رحلة علمية بدولة كينيا.
وحصلت "دعاء"، والتي تسكن في حي الزهور بمدينة الخارجة، على درجة الماجستير العام الماضي، وتعمل باحثة في مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد، يأتي هذا فيما اعتبرها عدد كبير من الأهالي "شهيدة العلم".
وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية صباح أمس الأحد، تحطم طائرة تابعة لها، كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 157 راكبًا من ضمنهم طاقم الطائرة، ولقوا مصرعهم جميعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيدة في سبيل العلم.. أهالي الخارجة ينعون "دعاء" ضحية الطائرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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