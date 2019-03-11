كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجتمعات الأنجلو-إيرانية تحتفل باليوم العالمي للمرأة في لندن (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت المجتمعات الأنجلو-إيرانية باليوم العالمي للمرأة في لندن وسلطت الضوء على الدور الحاسم للمرأة في احتجاجات إيران، ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني بقيادة المقاومة الإيرانية.

دعم النساء

ونظم أعضاء الجاليات الأنجلو إيرانية وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مسيرة في لندن في 9 مارس 2019 ، بمناسبة يوم المرأة العالمي، فيما شارك المئات في المسيرة دعمًا للنساء الشجاعات في إيران اللواتي يتصدرن الاحتجاجات الشعبية المستمرة والانتفاضة ضد النظام في جميع أنحاء البلاد.

248 احتجاجا ومظاهرة

وجرى أكثر من 248 احتجاجا ومظاهرة في شهر فبراير وحده، في 71 مدينة وبلدة من إيران، وهو ما يمثل معدل تسعة احتجاجات في اليوم، بينما شارك المعلمون، بما في ذلك العديد من النساء، في 13 تجمعاً في فبراير وحدثت اعتصامات على مستوى البلاد في 31 مدينة على الأقل في مارس / آذار.

النظام يعتبرها جريمة

ويعتبر النظام، الدفاع عن حقوق المرأة بأنه جريمة ويعد النشطاء في مجال حقوق المرأة "أعداء للدولة". تم إعدام 87 امرأة منذ تولي ما يسمى بـ "المعتدل" روحاني الرئاسة في إيران.

انتهاكات حقوق المرأة في إيران

وفي كانون الأول / ديسمبر 2018 ، كشفت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه "في العام الماضي فقط، ألقي القبض على ما يقرب من ألف امرأة واحتجزن في السجون لمشاركتهن في احتجاجات مناهضة للحكومة". تم القبض على الكثير لمجرد الاحتجاج على الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة.

وفي اعتداء آخر على حقوق الإنسان في البلاد، عيّن المرشد الإيراني الأعلى، خامنئي ، إبراهيم رئيسي، رئيسًا للسلطة القضائية، أحد مسؤولي النظام عن مذبحة 30.000 سجين سياسي في عام 1988 بما في ذلك النساء الحوامل والفتيات في سن 15 سنة.

وتناول ممثلو مختلف الجمعيات الأنجلو-إيرانية في هذا التجمع الدور الهام الذي لعبته المرأة في حركة تحرير إيران لأكثر من 100 عام.

إدانات للقمع

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وأدان المتحدثون القمع المنظم الذي يمارسه النظام والتمييز ضد النساء في إيران، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى تقليص عدد النساء والفتيات إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

اهتمام المعارضة بالعنصر النسائي

كما أكد المتحدثون أنه على النقيض من النظام، فإن ائتلاف المعارضة الإيرانية المنظم، المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومكوّنه الرئيسي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يهتمون بقيادة النساء على جميع المستويات، مما يوفر للمرأة مكانة لقيادة النضال ضد نظام الملالي.

وشددوا على أن هذه المكانة وشجاعة النساء الإيرانيات تجعلهن القوة الحقيقية للتغيير الديمقراطي في إيران، فيما حث الممثلون الأنجلو-إيرانيون المؤيدون للمقاومة الإيرانية، حكومة المملكة المتحدة على الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته الشرعية، المتبلورة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، للإطاحة بنظام الملالي وإنشاء جمهورية حرة وديمقراطية وعلمانية.

تحقيق فوري

وقال مالكولم فاولر، كبير المحامين وعضو سابق في لجنة حقوق الإنسان في جمعية القانون في انكلترا وويلز"أحث حكومة المملكة المتحدة على أخذ زمام المبادرة والعمل مع الحلفاء في الأمم المتحدة، لمطالبة هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بإجراء تحقيق وتقديم مسؤولي النظام مثل رئيسي للعدالة عن جرائم ضد الإنسانية.

حظر المنظمات الإرهابية

ودعا المتحدثون حكومة المملكة المتحدة إلى حظر قوات الحرس (IRGC) ووزارة المخابرات للنظام (MOIS) في مجملها كمنظمات إرهابية، لأنهما هما القوى القمعية الرئيسية وراء القمع المحلي المكثف والنشاطات الأخيرة في المؤامرات الإرهابية، والتجسس ضد المعارضين الإيرانيين والناشطين و المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خارج إيران.

إصلاحات وتغييرات

وقالت تيريزا فيلير، عضو البرلمان المحافظ عن تشيبينغ بارنيت ووزيرة الخارجية الأسبق لأيرلندا الشمالية "أنا أؤيد قضية حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران، موضحة أن الوضع المروع للمرأة في إيران هو السبب في أننا بحاجة إلى إصلاحات وتغييرات".

