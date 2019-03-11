كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماية حقوق الإنسان تنشر القائمة الداعمة للاخوان ‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الانسان وهى اول اليه ‏عربية لمراقبة اداء منظمات حقوق الانسان ‏، من واقع متابعتها لعمل ‏بعض المنظمات الحقوقية الدولية ان هناك بعض المخالفات الجسيمة التى ‏شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية وتتعارض مع قواعد العمل ‏الحقوقى وهى ان العمل الحقوقى غير هادف للربح ونشطائه لاينحازون ‏لأي طرف أو طائفة أو سياسة.‏

كما تؤكد اوراق الامم المتحدة على ان مبدأ استقلالية عمل منظمات ‏المجتمع المدني أحد أهم المحاور الرئيسية باتجاه الإيفاء بدور تلك ‏المنظمات وذلك بصدد قدرتها ووظيفتها الرامية إلى تعزيز الفضاء ‏الديمقراطي والحريات واحترام حقوق الإنسان والتأثير بالتشريعات ‏والقوانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشاً وفقراً في ‏المجتمع .‏

لا يخفى على احد تأثر الحركة الحقوقية بالصراع السياسى بين امارة ‏قطر ودول الرباعى العربى مصر والسعودية والامارات والبحرين ، ‏وللاسف وصل ذلك الصراع الى استخدام الادوات الحقوقية فى المحافل ‏الدولية وتبادل التشوية والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الانسان فى ‏المنطقة العربية والتى تتألم شعوبها من الحرب ضد الارهاب و الانتهاكات ‏للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات او ‏المجموعات الدينية المسلحة او المصنفة ارهابيا على نطاق دولى كجماعة ‏الاخوان المسلمين .

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وقد طبقت الحركة المكونة من عده منظمات عربية معيار الاستقلالية ‏والمهنية فيما تطرحه تلك المنظمات محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى ‏على اساس حقوقى عالمى ، وتحليل مضمون البيانات الصادرة ‏عنهم ‏وانشطتهم بالمحلس الدولى ‏لحقوق الانسان خلال الدورات السابقة ‏وكانت النتيجة ان المنظمات التالى اسمائها سجلت مخالفات لمعيار ‏الاستقلالية والمهنية والنزاهة و معايير منحها الصفة الاستشارية ‏بإصرارها على تقديم غطاء حقوقى لتيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان ‏المسلمين وميليشيا الحوثي واصدار تقارير مرسلة تفتقد لمنهجية البحث ‏حول اوضاع حقوق الانسان في مصر والسعودية والبحرين والامارات .‏

كما لعبت دور سياسي بالتركيز على انتقاد اوضاع حقوق الانسان في دول ‏المقاطعة الاربعة مصر السعودية البحرين الامارات لصالح قطر المتهمة ‏بتمويل الارهاب والتدخل في سيادة الدول العربية والتى تأوى ارهابيبن ‏على اراضيها .‏

لذلك وجدت الحركة العربية انه من المحتم عليها تحذير المجتمعات ‏العربية والاليات الدولية من تلك المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء ‏تلك المنظمات حتى يتم الانتباه لحركتها فى المحافل الحقوقية الدولية ولدى ‏الراى العام العربى والدولى كما ستتبع ذلك البيان بيانات عن المنظمات ‏التى تسيس عمل منظمات حقوق الانسان وكذلك بعض ‏المنظمات ‏التى ‏مارست العمل السسياسى فى الدورة 40 ‏ ‏لاعمال المجلس الدولى لحقوق ‏الانسان ، وذلك حماية لنزاهة ومصداقية عمل منظمات حقوق الانسان فى ‏العالم .‏

كما تطالب الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الانسان السلطات ‏السويسرية بمراجعة انشطة المنظمات الموجودة فى سويسرا ومصادر ‏تمويلها ومراقبة اوجه انفاقها .‏

القائمة السوداء ‏

‏1-‏ مؤسسة الكرامة ( تمول من امارة قطر واسسها عبد الرحمن ‏النعيمى المدرج على قوائم الارهاب العالمى وتعمل فى جنيف )‏

‏2-‏ كوميتى فور جيستس (وهى منظمة سويسرية يديرها الاخوانى احمد ‏مفرح ) ‏

‏3-‏ المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك

‏4-‏ "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن

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‏5-‏ منظمة "ليبرتي" بلندن ‏

‏6-‏ منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية

‏7-‏ المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان‎ ‎

‏8-‏ الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" ومقراته في جنيف وباريس ‏وواشنطن ولندن

‏9-‏ منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية ‏

‏10-‏ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

‏11-‏ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

‏12-‏ المفوضية المصرية للحقوق والحريات

‏13-‏ مركز عدالة للحقوق والحريات

‏14-‏ مركز بلادي للحقوق والحريات

‏15-‏ مبادرة الحرية

‏16-‏ المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال

‏17-‏ الشهاب لحقوق الانسان

‏18-‏ هيومن رايتس مونيتور