البيت الرجاوي في حداد..وفاة مشجعان في حادثة سير بعد مباراة كأس “الكاف”

حادثة سير مميتة تلك التي أودت، مساء اليوم الأحد، بحياة مشجعين رجاويين، خلال طريق العودة إلى مدينة الدارالبيضاء، مباشرة بعد متابعتها لمباراة فريقهما بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام حسنية أكادير.

ونعت الصحفات الرسمية للأنصار بمواقع التواصل الإجتماعي، عائلة الشابين اللذين راحا ضحية حادثة مميتة، بعد ارتطام قوي للدراجة النارية التي كان سيتقيلانها خلال تنقلهما إلى الرباط، مع سيارة.

وسجلت المواجهة حضوراً جماهيرياً وازنا لعشاق النسور الخضر، إلا أن الأمسية الكروية انتهت بحادث مميت، لمشجعين اختارا التنقل إلى الرباط، بدراجتهما النارية، لدعم المجموعة الرجاوية.

وكان فريق الرجاء الرياضي قد استضاف حسنية أكادير، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في خامس ظهور لرفاق زكرياء حدراف بدور مجموعات كأس “الكاف”، بعد إغلاق ملعب محمد الخامس من أجل أشغال الصيانة والإصلاح، التي دفعت الفريقين البيضاويين إلى الاغتراب، بحثاً عن ملاعب لاستضافة مبارياتهما المحلية وأيضا القارية.