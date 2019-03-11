سيمون كينغ.. محنة مصوّر بريطاني في المغرب

نشر مصوّر فوتوغرافي بريطاني متخصص في صور الشارع مقالا مفصلا حول تجربته الخاصة بممارسة التصوير في المغرب، تتضمن فصول محنة حقيقية.

سيمون كينغ، الذي اعتاد التصوير بأريحية في شوارع مدن عالمية كبرى، عبّر عن صدمته الكبيرة بعد تجربته في المغرب، حيث قال إنه مباشرة بعد وصوله وجد نفسه مطاردا طيلة الوقت من لدن أشخاص يطالبونه بدفع المال بسبب مظهره الذي يوحي بأنه سائح يمارس التصوير في الشارع.

وقال المصوّر إنه اضطر إلى بذل مجهود كبير لكي يتأقلم مع الوضع، موضحا أنه كان ملزما بتغيير مظهره وهندامه، وإبداء استعداد أكبر للمواجهة والعنف، فيما لجأ إلى أجهزة التصوير عن بعد، وتجنب الاحتكاك المباشر بعموم الناس في الشارع.