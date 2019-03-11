برباعية..ريال مدريد يستعيد نغمة الفوز بـ “الليغا”

تجاوز فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأحد، مضيفه بلد الوليد، بأربعة أهداف لواحد، في مباراة الجولة 27 من منافسات “الليغا”، والتي جمعت الطرفين على أرضية ملعب نيوفو جوسي.

رباعية “النادي الملكي”، كانت نت توقيع كل من رافاييل فاران (د34)، وكريم بنزيمة في مناسبتين (د52، ود59)، ولوكا مودرتيش (د85).

أما هدف أصحاب الأرض الوحيد، وقعه اللاعب أنور محمد في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

هذا ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 51 نقطة، ليحتل الرتبة الثالثة بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في الرتبة 17، في انتظار قادم الموعيد الكروية المحلية.