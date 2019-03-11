كأس “الكاف”..نهضة بركان يتأهل لربع نهائي البطولة القارية

حقق فريق نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، فوزا هاما أمام ضيفه أوتوهو الكونغولي، بحصة ثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في اللقاء الذي أقيم على أرضية الملعب البلدي.

ثلاثية نهضة بركان، سجلها كل من لابا كودجو (د6)، وسلمان ولد الحاج (د32)، ثم عبد الصمد لمباركي (د50).

ورفع نهضة بركانه من النقاط بعد فوز اليوم إلى 11 نقطة، ليضمن رسمياً عبوره إلى ربع نهائي كأس الكنفدرالية، في حين تجمد رصيد الخصوم في 5 نقاط مناصفة مع حسنية أكادير، في حين يحل الرجاء الرياضي في الرتبة الأخيرة برصيد 4 نقاط.

جدير ذكره، أن المنافسة ستشتد بين كل من الرجاء البيضاوي، وحسنية أكادير، وأوتوهو من الكونغو، من أجل ضمان بطاقة العبور إلى الدور المقبل من كأس الكنفدرالية، المسابقة التي توج بها الرجاء في 2018.