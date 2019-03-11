العثماني: المواطنان المغربيان ضحايا طائرة إيثوبيا كانا ضمن وفد للأمم المتحدة

تتوالى المعطيات بخصوص المغربيين اللذين لقيا حتفهما في حادثة تحطم الطائرة الإيثوبية، صباح اليوم الأحد.

وكشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تدوينة فايسبوكية، قبل قليل، أن الضحيتين كان من المقرر أن يشاركا ضمن الوفد المغربي في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة حول البيئة بنيروبي.

وتقدم العثماني بتعازيه لعائلة الضحايا، ويتعلق الأمر ببن أحمد شهاب، المدير الجهوي للتنمية المستدامة بجهة درعة تافيلات، وحسن السيوطي أستاذ جامعي في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أب لطفلين.

ولقي جميع ركاب الطائرة الإيثوبية البالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم صباح اليوم الأحد، وسط صدمة دولية، حيث أن المسافرين كانوا من 30 بلدا.