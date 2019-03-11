ريال مدريد يعود للفوز على حساب بلد الوليد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق ريال مدريد إلى مسار الانتصارات على حساب بلد الوليد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية ريال مدريد كل من اللاعبين رافاييل فاران، كريم بنزيمة (هدفان) ولوكا مودريتش، وفي المقابل سجل هدف بلد الوليد اللاعب أنور محمد.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 51 وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة كان لأصحاب الأرض، حيث توغل بلانو في منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 11، ليتدخل عليه بقوة أودريوزولا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بلد الوليد، نفذها اللاعب ألكاريز لكن تسديدته علت مرمى الحارس كورتوا.

وسجل غوارديولا هدفًا لصالح بلد الوليد في الدقيقة 13، لكن لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو لوجود شك في حالة تسلل، قبل أن يتخذ قراره النهائي بالإلغاء.

وسجل غوارديولا هدفا آخر من كرة رأسية في الدقيقة 18، ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو للمرة الثانية.

وجاءت أولى محاولات ريال مدريد، في الدقيقة 24 بتسديدة من الفرنسي كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى، حيث علت الكرة مرمى الحارس ماسيب.

واقتنص بلد الوليد الهدف الأول في الدقيقة 29، بأقدام أنور محمد بصناعة من سيرجي غوارديولا، الذي مرر له الكرة في منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في الشباك.

وعدل الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، النتيجة للميرنغي في الدقيقة 34، حيث استغل خطأ الحارس ماسيب في الخروج أثناء ركلة ركنية، وسدد الكرة في الشباك الخالية.

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وكاد محمد أنور لاعب ريال بلد الوليد أن يُسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 42، عندما استقبل كرة في منطقة الجزاء وسدد لكن كورتوا كان في الموعد وأمسك بالكرة.

وجاءت أولى محاولات ريال مدريد، في الدقيقة 24 بتسديدة من الفرنسي كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى، حيث علت الكرة مرمى الحارس ماسيب.

واقتنص بلد الوليد الهدف الأول في الدقيقة 29، بأقدام أنور محمد بصناعة من سيرجي غوارديولا، الذي مرر له الكرة في منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في الشباك.

وعدل الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، النتيجة للميرنغي في الدقيقة 34، حيث استغل خطأ الحارس ماسيب في الخروج أثناء ركلة ركنية، وسدد الكرة في الشباك الخالية.

وكاد محمد أنور لاعب ريال بلد الوليد أن يُسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 42، عندما استقبل كرة في منطقة الجزاء وسدد لكن كورتوا كان في الموعد وأمسك بالكرة.

وحاول كيكو لاعب بلد الوليد تقليص الفارق، في الدقيقة 63، حيث استقبل كرة عرضية في الجبهة اليمنى وانطلق خلف ريجيلون وسدد كرة قوية علت مرمى الحارس كورتوا.

على الجانب الآخر، دفع سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، بالشاب فيدي فالفيردي بدلا من توني كروس، وفاييخو بدلا من فاران، ومارسيلو بدلا من ريجيلون.

وأهدر سيرجيو غونزاليس لاعب بلد الوليد فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 77، حيث اصطدمت تسديدته بالقائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا.

وتلقى كاسيميرو البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 79، ليُشهر في وجهه الحكم البطاقة الحمراء، بسبب إعاقته لتنفيذ بلانو لاعب بلد الوليد ركلة حرة.

واقتنص لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الهدف الرابع، في الدقيقة 85، حيث استقبل تمريرة من كريم بنزيما، وسدد بين أقدام الحارس ماسيب.