إيران: وفاةُ 5 أشخاص شربوا خمورًا مغشوشة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 5 إيرانيين، في الأسبوع الأخير، عقب شُرْب خمورٍ مغشوشة، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مديرية الخدمات الصحية بكلية الطب في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.
وقال علي شرق، مدير الخدمات الصحية، إن إجمالي المصابين بتسمم جراء الخمور المغشوشة في المحافظة بلغ 35 شخصا، توفي 5 منهم، خلال الأسبوع الأخير فقط، موضحًا أن حالة 4 من المصابين حرجة.
يُذكرُ أن تعاطي الكحول ممنوع في إيران، فبحسب القانون الإيراني، يُسجن المتاجر بالخمور بين 6 أشهر إلى عام واحد، ويُجلد 74 جلدة، فيما يُجلد شاربه 80 جلدة، لذا يلجأ البعض إلى إنتاجها سرًا بطرق بدائية.
ويُشار إلى أن حادثة مشابهة وقعت في الهند، في آخر أيام شهر شباط/ فبراير الماضي، حينما تُوفي 93 شخصا على الأقل ونُقل 200 آخرون إلى المستشفيات بعد تناولهم خمورا ملوثة في حادثين منفصلين بشمال شرق البلاد.
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