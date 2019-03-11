تعادل بيتي مخيب لأبناء سخنين قبل البلاي أوف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أهدر فريق اتحاد أبناء سخنين نقطتين ثمينتين بتعادله في مباراته البيتية أمام هبوعيل بئر السبع بدون أهدف، ضمن ختام أحداث المرحلة الثانية للدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في مدينة سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

ووصل أصحاب الأرض خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يقبع بالمركز الرابع عشر والأخير بترتيب لائحة الدوري.

ويبتعد سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا بفارق 7 نقاط عن المركز المؤهل للبقاء مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم، والتي سيخوضها ضمن البلاي أوف السفلي.

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وكانت إدارة الفريق السخنيني قد أقالت في الأيام الأخيرة مدربا ثالثا منذ بداية الموسم، وهو جورجي دراسيليا، وعينت بدلا منه مدرب اللياقة البدنية خوان كارلوس ليقف على الخطوط حتى نهاية الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق السخنيني يواجه خطرا حقيقيا بالهبوط إلى مستوى الدرجة الممتازة، على ضوء تراجع مستواه ونتائجه هذا الموسم.

وخاض اتحاد أبناء سخنين 26 مباراة منذ بداية الموسم، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز سوى في 4 مباريات مقابل تعادله في 9 وخسارته في 13 مباراة أخرى.

هذا، وتعود المرة الأخيرة التي هبط فيها اتحاد أبناء سخنين للدرجة الممتازة إلى عام 2006 بعدما أنهى الموسم في المركز الأخير، حيث عاود الصعود بعدها إلى الدرجة العليا بعد موسم واحد قضاه بالممتازة.