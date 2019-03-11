مقتل 500 امرأة بنيران المليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:12 صباحًا, 11 مارس 2019 م المناطق - وكالات وثقت الحكومة اليمنية مقتل 500 امرأة، بنيران مليشيا الحوثي منذ انقلابها في 21 من سبتمبر للعام 2014م.

وتسببت حرب المليشيا بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية ابتهاج الكمال في إصابة 1950 بإصابات متنوعة منها 3230 حالة نفسية، و11 حالة تعذيب، و حالة إخفاء قسري.

وأوضحت الوزيرة الكمال، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المليشيا اعتقلت 18 امرأة وطالبة من جامعة صنعاء واقتادتهن إلى جهة مجهولة في 6 أكتوبر 2018م عقب خروجهن بمظاهرات تنديداً بسياسات المليشيا التجويعية على سكان المحافظات، فيما تعرضت 3 نساء للضرب والاعتداء، مما أدى إلى اصابتهن بجروح بالغة بذات الفترة.

وخلال العام المنصرم 2017 رصدت الحكومة اليمنية مقتل 120 امرأة و115 إصابة منهن 13 إصابة مباشرة بالألغام.

وناشدت الوزيرة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الراعي لمبادرات السلام في اليمن بضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء هذه المليشيا وجرائمها ضد المرأة بشكل خاص واليمنيين عامة .

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