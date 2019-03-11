شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستهدف تعزيزات للميليشيا بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع "21 سبتمبر" الحكومي، إن القصف استهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة وادي خب, وأسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا الإرهابية، ومصرع وإصابة من كان على متنها.
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