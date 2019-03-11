شكرا لقرائتكم خبر عن «إبرهارد» يوقف حركة القطارات في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" حركة قطارات المسافات البعيدة وأجزاء من حركة القطارات المحلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا بسبب إعصار "إبرهارد"، بحسب تأكيد متحدث باسم الشركة اليوم الأحد.



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