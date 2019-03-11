جوايدو يدعو البرلمان الفنزويلي للانعقاد الإثنين لإعلان الطوارئ

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الأحد، أنه سيطلب من البرلمان إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الوضع الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء التي تشل البلاد منذ الخميس الماضي.

وقال جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا،: "دعوت لدورة استثنائية غدا الإثنين للبرلمان الوطني لاتخاذ إجراءات فورية بشأن المساعدة الإنسانية"، كما دعا إلى "تحركات في الشارع".



وأضاف: "سأطلب من الجمعية الوطنية إعلان حالة الطوارئ لإتاحة دخول المساعدة الإنسانية" للبلاد ما سيتيح "طلب المساعدة الدولية".

وقال جوايدو أيضاً: "لديكم الحق بالنزول إلى الشارع لأن هذا النظام يترك الفنزويليين يموتون، أيها السادة في القوى الأمنية، حان الوقت لتكفوا عن حماية الديكتاتور"، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف المعارضة بإعادة انتخابه.





ويوجد على حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل 250 طنا على الأقل من المساعدات من أغذية وأدوية أرسلت أساسا من الولايات المتحدة.

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وكانت الحكومة الفنزويلية منعت في 23 فبراير/شباط الماضي دخولها إلى البلاد لاشتباهها بأن في الأمر محاولة لتدخل عسكري أمريكي.

واعتبر جوايدو اتهام مادورو الولايات المتحدة بالقيام بـ"هجوم إلكتروني" موقفًا "هوليودياً "ضدّ محطة الطاقة الكهرومائية الأساسية في البلاد، والتي تسبب عطل فيها بكارثة في البلاد.

وبالنسبة إلى جوايدو وعدد من المراقبين، فإن النقص في الصيانة والاستثمارات هو سبب هذا العطل الذي يؤثر على البلاد بكاملها ولم تشهد فنزويلا مثيلا له.





وتشهد فنزويلا منذ عصر الخميس الماضي أزمة انقطاع التيار الكهربائي الذي زاد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، إذ توقفت وسائل النقل عن العمل وكذلك توزيع المياه والاتصالات.

وهذه الأزمة أسفرت عن وفاة 15 شخصاً على الأقل في المستشفيات غير المزودة في معظمها بمولدات كهرباء.