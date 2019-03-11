سوريا .. احتجاجات على نصب تمثال جديد لحافظ الأسد في درعا

الخليج 365-متابعات

احتج مئات السوريين في مدينة درعا،اليوم، الأحد على إقامة تمثال جديد للرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس السوري بشار الأسد، بعد ما يقرب من ثمانية أعوام على إسقاط التمثال الأصلي في بداية الحرب الأهلية السورية.

وقال متظاهرون وشهود إن السكان خرجوا إلى شوارع الحي القديم

بالمدينة، الذي دمرته الحرب، داعين لإسقاط الأسد قبل أيام من

الذكرى الثامنة لبدء الصراع.

وكانت درعا مهدا لاحتجاجات سلمية على حكم أسرة الأسد في عام

2011، وهي الاحتجاجات التي قابلها النظام السوري بقوة مفرطة مما

أدى إلى سقوط قتلى قبل انتشارها في أنحاء سوريا.

واستعاد الجيش السوري، بدعم جوي من روسيا وبدعم من جماعات

مسلحة إيرانية، السيطرة على درعا من قبضة المعارضة المسلحة في

يوليو في إطار سعيه لاستعادة السيطرة على معظم أنحاء سوريا.

لكن سكان في درعا قالوا إن مشاعر الاستياء تتزايد بينهم منذ

ذلك الحين بسبب تعزيز الشرطة السرية التابعة للأسد سيطرتها مجددا

على المدينة.

وأعلنت الحكومة اليوم الأحد عطلة لموظفيها ولتلاميذ المدارس لحضور تجمع موال للحكومة احتفالا بتنصيب تمثال برونزي جديد لحافظ الأسد في نفس مكان التمثال السابق الذي أسقطه المحتجون.

لكن مجموعة من الشبان يحتجون في الحي القديم في درعا رفعوا لافتة تؤكد أن التمثال الجديد سيسقط لأنه ينتمي إلى الماضي وأنهم لا يرحبون بنصبه في هذا المكان.