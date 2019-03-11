أعلنت وزارة النفط الإيرانية أنها تتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية، نافية مزاعم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بخصوص سوء الإدارة الحكومية لقطاع الطاقة.
وفي مقابلة مع صحيفة "شرق" اليومية، قال أحمدي نجاد إن حكومة الرئيس حسن روحاني لم تتسلم إيرادات قدرها 30 مليار دولار مقابل نفط باعته في السنوات الخمس الماضية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ردت الوزارة في بيان بأن تلك المزاعم عارية تماما من الصحة، وقال البيان "يجري استلام إيرادات مبيعات النفط في موعدها، وتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية القانونية للبلاد".
وتواجه إيران عقوبات أمريكية جديدة بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي، قائلة إن الاتفاق سخي أكثر من اللازم ولم يكبح اختبارات طهران للصواريخ الباليستية أو يحد من تدخلها في الصراعات الإقليمية.
وواجهت إيران عقوبات مماثلة بسبب أنشطتها النووية حينما كان أحمدي نجاد رئيسا للبلاد، في الفترة من 2005 إلى 2013، لكن ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في المتوسط في العام الأخير لرئاسته أتاح لحكومته التكيف مع الاضطراب الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط الإيرانية تستنكر تصريحات الرئيس السابق نجاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.