شكرا لقرائتكم خبر عن نجاد يصادق على فساد النظام الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

أوضحت اتهامات الرئيس الإيراني السابق أحمد نجاد لخلفه حسن روحاني، حالة التوجس المتبادل وانعدام الثقة التي تعيشها الطبقة الحاكمة في إيران، وهو ما كشفت عنه مقابلة نجاد مع صحيفة شرق الإيرانية اليومية نشرتها اليوم (الأحد)، إتهم فيها حكومة روحاني بعدم تسليم إيرادات قدرها 30 مليار دولار مقابل نفط باعته في السنوات الخمس الماضية.

وزارة النفط الإيرانية بدورها أصدرت بياناً اليوم، ينفي تلك التصريحات، مؤكدة أنها تتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية، ونافية مزاعم الرئيس الإيراني السابق نجاد بخصوص سوء الإدارة الحكومية لقطاع الطاقة.

كما ردت الوزارة في بيانها المنشور على موقعها الإخباري (شانا) بأن تلك المزاعم عارية تماماً من الصحة، لكن البيان لم يتطرق إلى حقيقة الثلاثين مليار دولار، التي تحدث عنها نجاد، وهو رقم يصعب التشكيك فيه بالكلية، خاصة إذا كان مصدره الرئيس السابق لإيران، الشاهد الأهم على الحقبة التي تلاعب فيها نظام طهران على العقوبات الدولية لتهريب النفط الإيراني.