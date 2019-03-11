شكرا لقرائتكم اقتراب قوات حفتر من مدينة سرت.. والسراج يستنفر الاحتياط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعت قوة حماية سرت التابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وحدات الاحتياط مع تقدم قوات تابعة لعملية الكرامة التي يقودها خليفة حفتر جنوب المدينة. يذكر أن قوات حماية سرت التابعة لحكومة طرابلس هي ميليشيات ‏ اغلبها من كتائب تتنمي إلي مدينة مصراته تشكلت عقب تحرير المدينة من قضبة داعش سنة 2016.

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