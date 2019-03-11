شكرا لقرائتكم تحقيق بريطاني عاجل قد يطال فيفا بسبب رشاوى قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال داميان كولينز، النائب في البرلمان البريطاني، إنه يجب إطلاق تحقيقٍ حول تقديم الدوحة 400 مليون دولار أميركي (307 مليون جنيه إسترليني) للفيفا قبل منح فيفا كأس العالم 2022 إلى قطر، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وحسب وثائق التي نشرتها صحيفة "ذا صنداي تايمز"، فإن مُدراءَ تنفيذيين من قناة الجزيرة القطرية، المملوكة من الحكومة قد وقعوا عقدًا تلفزيونيًا وقدموا العرض مع اقتراب انتهاء حملات ملفات استضافة كأس العالم.

وقد تضمن العقد المزعوم رسمًا قدره 100 مليون دولار سيُدفع إلى حسابٍ مخصص للفيفا إذا ما نجحت قطر في الفوز بتصويت استضافة كأس العالم الذي تم في عام 2010.

والجزيرة مملوكة ومُسيطَر عليها من قِبَل أمير قطر حينها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان بدوره هو القوة الدافعة وراء ملف الاستضافة.

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وذكرت صحيفة "ذا صنداي تايمز" أيضًا أن قطر قدمت مبلغًا إضافيًا يبلغ 480 مليون دولار بعد ثلاث سنوات.

ودعا كولينز – رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية – الفيفا إلى تجميد مدفوعات الجزيرة وإجراء تحقيق في العقد الذي "يبدو أنه ينتهك القواعد بشكل واضح".

وانضم الديمقراطيون الليبراليون إلى الدعوة لإجراء تحقيق، حيث دعا زعيمهم السابق، تيم فارون، رئيسة الوزراء، تيرزا ماي، إلى "توجيه الوزير الحكومي للاجتماع مع الفيفا على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل".

وفي رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة من "ذا صنداي تايمز" الجمعة، قال الفيفا إن "المزاعم المرتبطة بملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تم التعليق عليها على نطاق واسع من قبل الفيفا، الذي نشر في يونيو 2017 تقرير غارسيا بالكامل على موقع Fifa".

وأضاف الفيفا: "علاوة على ذلك، يرجى ملاحظة أن الفيفا قد رفع شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في سويسرا، ولا تزال [تلك الشكوى] مُعلَّقة. ويواصل الفيفا حالياً التعاون مع السلطات وسيستمر في ذلك".