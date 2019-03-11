شكرا لقرائتكم بولتون: ترمب سيصاب بخيبة أمل إذا أمر كيم بتجربة صاروخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب سيصاب بخيبة أمل كبيرة في حال أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة، حيث يعتقد بعض الخبراء أنها تستعد لذلك.

ولم يؤكد بولتون في مقابلة مع برنامج ذيس ويك (هذا الأسبوع) على شبكة إيه بي سي التلفزيونية التقارير التي اعتمدت على صور الأقمار الصناعية بقيام كوريا الشمالية بتحركات، قائلا إنه يفضل ألا يخوض في التفاصيل.

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لكنه قال إن الحكومة الأمريكية تراقب كوريا الشمالية بشكل دائم وأنه "لا شيء في لعبة الانتشار النووي يثير دهشتي."

واضاف ان ترامب "سيصاب بخيبة أمل إذا أقدم كيم جونغ أون على شيء من هذا القبيل" بعد تعهده بالامتناع عن ذلك في فيتنام.

ورصد النشاط الجديد في مركز أبحاث الصواريخ الكورية الشمالية وموقع الصواريخ بعيدة المدى.