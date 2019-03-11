شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان تعلن القائمة السوداء ‏لأعوان الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان، أن هناك بعض المخالفات الجسيمة التى ‏شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية وتتعارض مع قواعد العمل ‏الحقوقى، وهى أن العمل الحقوقى غير هادف للربح ونشطائه لا ينحازون ‏لأى طرف أو طائفة أو سياسة.‏

ولفتت فى بيان لها، إلى أن أوراق الأمم المتحدة تؤكد على أن مبدأ استقلالية عمل منظمات ‏المجتمع المدنى أحد أهم المحاور الرئيسية باتجاه الإيفاء بدور تلك ‏المنظمات، وذلك بصدد قدرتها ووظيفتها الرامية إلى تعزيز الفضاء ‏الديمقراطى والحريات واحترام حقوق الإنسان والتأثير بالتشريعات ‏والقوانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشاً وفقراً فى ‏المجتمع.‏

وتابعت: لا يخفى على أحد تأثر الحركة الحقوقية بالصراع السياسى بين امارة ‏قطر ودول الرباعى العربى مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ‏ووصل ذلك الصراع إلى استخدام الادوات الحقوقية فى المحافل ‏الدولية وتبادل التشوية والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى ‏المنطقة العربية والتى تتألم شعوبها من الحرب ضد الإرهاب والانتهاكات ‏للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات أو ‏المجموعات الدينية المسلحة أو المصنفة إرهابيا على نطاق دولى كجماعة ‏الإخوان المسلمين. ‏

واستطردت: قد طبقت الحركة المكونة من عده منظمات عربية معيار الاستقلالية ‏والمهنية فيما تطرحه تلك المنظمات محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى ‏على اساس حقوقى عالمى، وتحليل مضمون البيانات الصادرة ‏عنهم ‏وأنشطتهم بالمجلس الدولى ‏لحقوق الإنسان خلال الدورات السابقة ‏وكانت النتيجة أن المنظمات التالى أسمائها سجلت مخالفات لمعيار ‏الاستقلالية والمهنية والنزاهة ومعايير منحها الصفة الاستشارية ‏بإصرارها على تقديم غطاء حقوقى لتيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان ‏المسلمين وميليشيا الحوثى وإصدار تقارير مرسلة تفتقد لمنهجية البحث ‏حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والسعودية والبحرين والإمارات.‏

وأوضحت أنه لعبت دور سياسى بالتركيز على انتقاد اوضاع حقوق الإنسان فى دول ‏المقاطعة الأربعة مصر السعودية البحرين الامارات لصالح قطر المتهمة ‏بتمويل الإرهاب والتدخل فى سيادة الدول العربية والتى تأوى إرهابيين ‏على أراضيها، متابعة: ولذلك وجدت الحركة العربية أنه من المحتم عليها تحذير المجتمعات ‏العربية والآليات الدولية من تلك المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء ‏تلك المنظمات حتى يتم الانتباه لحركتها فى المحافل الحقوقية الدولية ولدى ‏الرأى العام العربى والدولى كما ستتبع ذلك البيان بيانات عن المنظمات ‏التى تسيس عمل منظمات حقوق الإنسان وكذلك بعض ‏المنظمات ‏التى ‏مارست العمل السياسى فى الدورة 40 ‏ ‏لأعمال المجلس الدولى لحقوق ‏الإنسان، وذلك حماية لنزاهة ومصداقية عمل منظمات حقوق الإنسان فى ‏العالم.‏

وطالبت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان السلطات ‏السويسرية بمراجعة انشطة المنظمات الموجودة فى سويسرا ومصادر ‏تمويلها ومراقبة أوجه إنفاقها.‏

القائمة السوداء ‏

‏1-‏ مؤسسة الكرامة (تمول من إمارة قطر وأسسها عبد الرحمن ‏النعيمى المدرج على قوائم الإرهاب العالمى وتعمل فى جنيف)‏

‏2-‏ ‏ كوميتى فور جيستس (وهى منظمة سويسرية يديرها الإخوانى أحمد ‏مفرح) ‏

‏3-‏ المركز الدولى للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك

‏4-‏ ‏ "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن

‏5-‏ ‏ منظمة "ليبرتي" بلندن ‏

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‏6-‏ منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية

‏7-‏ ‏ المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعى حقوق الإنسان‎ ‎

‏8-‏ الائتلاف العالمى للحقوق والحريات" ومقراته فى جنيف وباريس ‏وواشنطن ولندن

‏9-‏ منظمة المصريين فى الخارج من أجل الديمقراطية ‏

‏10-‏ المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

‏11-‏ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

‏12-‏ المفوضية المصرية للحقوق والحريات

‏13-‏ مركز عدالة للحقوق والحريات

‏14-‏ مركز بلادى للحقوق والحريات

‏15-‏ مبادرة الحرية

‏16-‏ المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال

‏17-‏ الشهاب لحقوق الإنسان

‏18-‏ هيومن رايتس مونيتور