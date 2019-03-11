شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تعرب عن خالص التعازى فى ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بخالص التعازى وصادق المواساة لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التى راح ضحيتها أكثر من 150 مسافرا من 33 جنسية مختلفة. داعين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وان يرزق ذويهم الصبر والسلوان.

وطالبت مؤسسة ماعت، فى بيان لها، بسرعة التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المقصرين كما تطالب الدول الأفريقية بدعم أسر ضحايا الحادث.

من الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت هي ممثلة منظمات المجتمع المدني المصري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي كما تشغل منصب ممثل شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا التابعة للأمم المتحدة.