خارجية الصين: تصريح براونباك افتراء على سياسات الصين الخاصة بالأديان

أصدرت وزارة الخارجية الصينية احتجاجا على تصريحات السفير الأميركي المتجول للحريات الدينية الدولية، سام براونباك، الذي انتقد فيها سياسات بكين تجاه الأقليات البوذية والمسلمة والتبتية، وقال إن الصين "في حالة حرب مع الإيمان".
وأوضح مكتب وزارة الخارجية في هونغ كونغ أن "تصريح براونباك افتراء على سياسات الصين الخاصة بالأديان".
وأشار الى أنه "أرسل خطاب إدانة للقنصلية الأميركية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث أدلى براونباك بالتصريحات".
ولفت المكتب الى أن "الدستور والقوانين الصينية تحمي حرية الأديان ويجب على المنتقدين الكف عن تشويه سياسات الصين الدينية، وأوضاع حرية العقيدة، والكف عن استخدام القضايا الدينية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين."
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