النفط الإيرانية ردا على نجاد: نتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم العقوبات

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، في بيان، أنها تتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأميركية.

وفي مقابلة مع صحيفة "شرق" اليومية، أكد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني لم تتسلم إيرادات قدرها 30 مليار دولار مقابل نفط باعته في السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت الوزارة أن "تلك المزاعم عارية تماما من الصحة"، مشيرة إلى أنه "يجري استلام إيرادات مبيعات النفط في موعدها، وتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية القانونية للبلاد".