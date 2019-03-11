رئيس العراق: إيران مهمة لنا ولا استقرار في المنطقة من دونها

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله مجموعة من الصحفيين الإيرانيين في بغداد، عشية زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق أنه "في طهران والسعودية وتركيا والأردن وأوروبا وفي مؤتمر القمة في شرم الشيخ كلامنا كان نفس الكلام، الكلام الذي نقلته إليكم واضح، في كل مكان نقول إن علاقتنا مع إيران مهمة جدا لنا، كما نقول للآخرين إن علاقاتنا مع أنقرة والعالم العربي مهمة للعراق وكل المنطقة".

وأوضح أنه "مرة أخرى تصور خط سكك الحديد من إيران إلى العراق، من الخليج إلى العراق وإلى تركيا، وهذا الأمر فيه مصلحة للكل. التبادل التجاري بين شعوب دول المنطقة يجب أن نرفع الحواجز عنها، هذا ليس زمن العقوبات، إنه زمن الحركة والذهاب من بلد إلى بلد من دون أي عوائق، لكن نحن لا نزال في عالم آخر".