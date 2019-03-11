"الوزراء": الحكومة حريصة على التواصل مع مجلس النواب بشكل مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ترحيب الحكومة بأي مقترحات أو آراء لمجلس النواب على التقرير النصف سنوي، الذي قدمته، الأحد، عن أعمال برنامجها خلال الأشهر الستة الأولى لتوليها المسئولية.

وقال سعد، في تصريح خاص لبرنامج "المواجهة" على قناة اكسترا نيوز الليلة، إن الهدف الأساسي لتقديم هذا التقرير هو التواصل ما بين الحكومة ونواب الشعب، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على متابعة الشعب عبر نوابه لبرنامجها الذي تقوم بتنفيذه بشكل مستمر.

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ولفت إلى أن الحكومة دائما وأبدا تكون واضحة مع شعبها من أجل الوصول إلى الحقائق ومعرفة مشروعاتها وبرنامجها خلال فترة أعمالها، وذلك عبر تقديم مثل هذه التقارير لمجلس النواب.

وسلم مجلس الوزراء لمجلس النواب تقريرا عن التقدم المحرز في برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسئولية.

وحمل التقرير عنوان: "تقرير نصف سنوي عن تقدم أعمال برنامج الحكومة" (يوليو - ديسمبر 2018 .. مصر تنطلق)، ويقع التقرير في كتيب نحو 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتي تتمثل في: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصري.