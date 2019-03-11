ماذا طلب والد الشهيد أبانوب من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف رضا راغب تكلا، والد الشهيد مجند أبانوب تكلا، عن تفاصيل حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، على هامش تكريمه خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وقال "تكلا"، لـمصراوي، إن الرئيس السيسي حينما تحدث معه سأله عن مطالبه، متابعًا: "الرئيس قالي إيه مطالبك.. قولتله على مطلبين بنطالب بيهم من شهر 9 الماضي ولم يتم الاستجابة لنا من قبل محافظة الدقهلية".

وتابع رضا تكلا: "ابني استشهد بتاريخ 19/9/2018، إحنا تبع مركز دكرنس بنطالب من وقتها المحافظة باطلاق اسم ابني على مدرسة، ولكن لم يتم الاستجابة لنا حتى الآن، وحينما أخبرت الرئيس بذلك وعدني بحل الأمر، والمطلب الثاني متعلق باستكمال بناء مستشفى نجير التابع لقريتنا".

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وقال رضا راغب: "في حد تبع الرئاسة تواصل معي وسجل هذه المطالب للعرض بشكل تفصيلي على الرئيس، وأخبرني أنه سيعاود الاتصال بي"، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة لمطالبه وعلى تكريم نجله في يوم الشهيد.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من المصابين وأسر الشهداء، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة " شهداؤنا في قلوبنا"، احتفالا بيوم الشهيد، وجاء على رأس المكرمين الحاجة غالية السيد خليفة، والدة الشهيدين جندي مجند محمود عبدالمعطي السيد، ونقيب طيار، حسن عبدالمعطي السيد.

حضر الندوة صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.