بالأرقام.. تعرف كيف تطور استخدام الإنترنت فى مصر والعالم العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، العديد من الرسائل الهامه ، أبرزها إحصائية رسمية عن استخدام الإنترنت حتى عام 2018 ، ومدى تأثيره فى المجتمع . ويرصد "الخليج 365 " أبرز هذه الأرقام : الإنترنت وصل إلى 50 مليون مستخدم في غضون 4 سنوات فقط. وصل عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم 4 مليار شخص، منهم 3.5 مليار من الشباب Advertisements يصل عدد المستخدمين في الشرق الأوسط 147 مليون مستخدم 2.3 مليار نسمة يستخدمون "فيسبوك" ليفوق عدد المؤمنين بالديانات الموحدين بالله. عدد مستخدمي الإنترنت في عام 2009 كان 80 مليونا، وزاد إلى الحد المذكور خلال 10 سنوات فقط

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