خفر السواحل اليوناني: العثور على جثة طفلة على شاطئ جزيرة ليسبوس

أعلنت قوات خفر السواحل في بيان إنّه تم العثور على جثة طفلة عمرها بين أربع وست سنوات "بدون رأس وفي مرحلة تحلل متقدمة" يُعتقد أنها غرقت في حادث تعرض له قارب مهاجرين على شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن تقارير الإعلام المحلي ومصادر في خفر السواحل أنّه يُعتقد أن الجثة تعود إلى طفلة فُقدت بعد غرق قارب شرق ليسبوس الشهر الماضي.

وقام السكان المحليون الذين عثروا على الجثة على شاطئ فاتيرا في ليسبوس صباح الأحد، بإبلاغ خفر السواحل الذين نقلوا الجثة إلى مستشفى لتشريحها.

وبعد ذلك بساعات، وبحسب بيان خفر السواحل، تم العثور على جثة امرأة في مرحلة تحلل متقدمة على شاطئ آخر.

وقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، خلال الأسبوع الحالي، عند غرق قارب مهاجرين قرب جزيرة ساموس اليونانية.