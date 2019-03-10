السلطات الإثيوبية تعلن الإثنين يوم حداد على ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت السلطات الإثيوبية يوم الإثنين 11 آذار يوم حداد على ضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية "Ethiopian Airlines".

وأكد مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، في بيان، "أنني أعلن مجلس النواب يوم 11 مارس من عام 2019، يوم حداد وطني على جميع الضحايا من مختلف الدول الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة المأساوية".

وقتل 157 شخصا إثر تحطم طائرة إثيوبية بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

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