"أنصار الله" تعلن قصف معسكر للقوات السعودية والحكومية قبالة جيزان

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في بيان، أن "الجماعة أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 2 "مداه 15 كيلو مترا" وعددا من قذائف المدفعية على تجمعات تابعة للجيش السعودي والقوات الحكومية اليمنية في معسكر مستحدث غرب جبل النار في محافظة حجة اليمنية قبالة جيزان جنوب غربي السعودية".

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد سيطرت في أيار الماضي، على سلسلة جبال النار الاستراتيجية الواقعة شرق مديرية حرض، والممتدة من الأراضي السعودية إلى تخوم وادي حرض في الجهة الشمالية الغربية من محافظة حجة المحاذية لقطاع جيزان.

كما أعلنت الجماعة أن "مقاتلي أنصار الله والقوات الموالية للجماعة نفذوا عملية هجومية على موقع الشبكة في نجران، انتهت باستعادة السيطرة عليه"، مشيرة إلى "سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني خلال العملية، علاوة على مقتل وإصابة جنود كانوا على متن آلية عسكرية في البقع".