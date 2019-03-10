أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري دمرت بضربات صاروخية تجمعات للمسلحين في بلدتي التح وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي. ولفتت إلى أن "الجيش السوري دمر أيضا تجمعات لـ "جبهة النصرة" الإرهاي في بلدة الهبيط بريف إدلب"، مشيرة إلى أن "وحدات الجيش السوري نفذت أيضا ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع "جبهة النصرة" في خان شيخون بريف إدلب وتوقع بينهم العديد من القتلى والمصابين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الجيش السوري يدمر بضربات صاروخية تجمعات المسلحين بريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.