الطقس غداً غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في لبنان يوم الإثنين غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وتشكّل الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية.

أما الثلاثاء، فقليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، على أن يتحول مساءً الى غائم.

أما الأربعاء، فغائم جزئيًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها، تشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق .