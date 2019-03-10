أعرب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في حديث تلفزيوني له عن "استغرابه لعدم دعوته الى مؤتمر النازحين الذي عسيعقد في بروكسل"، مشيراً الى ان "هذا الأمر نعتبره سياسة أوروبية رافضة للسياسة التي نتبعها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الغريب: عدم دعوتي الى مؤتمر النازحين هو رفض اوروبي لسياستنا بهذا الملف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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