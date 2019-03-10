الجيش ينعي الشهيد الجندي محمد الأشقر بعد أشهر من إصابته أثناء تنفيذ مهمة في بعلبك

نعت قيادة الجيش اللبناني المجند الممددة خدماته محمد عقل الأشقر، الذي استشهد بتاريخه متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن في مدينة بعلبك بتاريخ 30 - 11 - 2018.

والشهيد الأشقر من مواليد 21 - 6 - 1993، حكر الشيخ طابا – عكار، مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 22 - 2 - 2015، حائز تنويه وتهنئة العماد قائد الجيش عدّة مرات، عازب.

ويُنقل الجثمان بتاريخ 11- 3 - 2019 الساعة 9:00 من المستشفى العسكري المركزي - بدارو إلى بلدة عين الذهب - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13:00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

ويتم تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في عكار – عين الذهب – المباركية الطابق الأول.