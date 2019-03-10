سليم خوري: ملف مكافحة الفساد لن نتطرأ إلية بالسياسة ولا نريد تجويله الى معركة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب "سليم خوري" "أننا وصلنا الى اللحظة التي تمكنا فيها من العمل على مكافحة الفساد بقوة نتيجة النضال الذي قمنا به، وأصبح لدينا الإمكانية في التدقيق بالحسابات والإطلاع على الموازنات"، مشيراً الى أنه "هناك محاولات لتصفير الحسابات سابقا لكن تم التصدي لها من قبل الرئيس ميشال عون سابقا والنائب ابراهيم كنعان".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خوري أن هذا الملف اليوم في القضاء، مشيراً الى اننا لن نتطرأ الى هذا الملف بالسياسة، واليوم هو بيد المدعي العام المالي ونحن ننتظر النتائج".

وشدد على "اننا "لا نريد تحويل هذا الملف الى معركة سياسية او مذهبية"، مشيراً الى "اننا نتمنى من كل الأفرقاء ان يرفعوا الغطاء عن اي شخص مشتبه فيه بموضوع الفساد، ونحن نرفض وضع الغطاء على أي شخص فاسد".

ومن جهة اخرى، لفت خوري الى أن التي نتج في موضوع الكهرباء هو بان الكدولة تبيع الكهرباء بأقل من سعر الإنتاج"، مشيراً الى انه "اضطرينا لإحضار بواخر الكهرباء لأن الخطة التي وضعناها تم عرقلتها".