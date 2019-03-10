الجيش: زورقان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن زورقاً حاسرائيليان أقدم، بتاريخ 9/3/2019 الساعة 10.10، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 925 متراً ولمدة دقيقتين.
وأشارت إلى أنه بتاريخ 10/3/2019 أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة ما بين الساعة 5.06 والساعة 5.28 على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 885 متراً.
وأوضحت أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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