أبو سليمان: نحتاج إلى تغيير عقلية الإنفاق في البلد

أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن "القوات اللبنانية وضعت خطة إقتصادية كاملة لخفض العجز بحوالي 850 مليون دولار سنويا"، مشيراً إلى أن "كل القوى العاملة تحصل على 73 بالمئة من المعاشات".

وأوضح أن "قطاع الكهرباء يحتاج إلى نظرية جديدة والقوات لديها نظرة في الموضوع بالإضافة إلى الاتصالات والمرفأ"، مشدداً على "أننا نحتاج إلى تغيير عقلية الإنفاق في البلد لأنه إذا وقعت الكارثة فسيتأذى كل الناس".