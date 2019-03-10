أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن "القوات اللبنانية وضعت خطة إقتصادية كاملة لخفض العجز بحوالي 850 مليون دولار سنويا"، مشيراً إلى أن "كل القوى العاملة تحصل على 73 بالمئة من المعاشات".
وأوضح أن "قطاع الكهرباء يحتاج إلى نظرية جديدة والقوات لديها نظرة في الموضوع بالإضافة إلى الاتصالات والمرفأ"، مشدداً على "أننا نحتاج إلى تغيير عقلية الإنفاق في البلد لأنه إذا وقعت الكارثة فسيتأذى كل الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: نحتاج إلى تغيير عقلية الإنفاق في البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.