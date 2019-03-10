النشرة: سطو مسلح على صيدلية دار السلام في بقسطا شمال شرق صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن قيام ثلاثة مسلحين بعملية سطو مسلح على صيدلية "دار السلام" في بلدة بقسطا شمال شرق صيدا حيث إقتحموا الصيدلية وأخذوا صندوق النقود بالكامل قبل ان يفروا الى جهة مجهولة.
وعلى الفور حضرت الى المكان شرطة بلدية بقسطا والقوى الأمنية حيث بدأوا التحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد هوية السارقين.
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