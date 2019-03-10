الياس حنكش: لتعديل قانون الإثراء غير المشروع

دعا عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، النواب والوزراء الحاليين والسابقين إلى "الكشف عن التصاريح المقدمة إلى المجلس الدستوري التي لا يمكن فتحها بسبب تعقيدات قانون الإثراء غير المشروع، على أن نعمل على تعديل القانون".

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