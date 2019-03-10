أبو فاعور: مصداقية أي سياسي عند المواطنين اليوم هي في أدنى مستوياتها

أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في حديث تلفزيوني، إلى أن مصداقية أي سياسي عند المواطنين اليوم هي في أدنى مستوياتها، معتبراً أنه لا يمكن إسترداد الثقة إلا إذا كان هناك عملاً جدياً على مستوى مكافحة الفساد، مؤكداً أن المواطن لا يصدق كل الكلام عن محاربة الفساد لأن الأمر أصعب وأكثر تعقيداً من فتح ملفات وإتخذا إجراءات سريعة.

ورأى أبو فاعور أنه لا يمكن أن يكون هناك محاربة فساد وإصلاح إداري من دون إصلاح سياسي، معتبراً أنه لا يمكن الفصل بين الإصلاح السياسي وأي نوع آخر من الإصلاحات، مشدداً على أن الأمور بحاجة إلى مقاربة أكثر جذرية، معرباً عن عدم تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتيجة.

وشدد أبو فاعور على أن "الحزب التقدمي الإشتراكي" لا يمانع في فتح ملف وزارة المهجرين، مشيراً إلى أن من يسمع المدخلات السياسية يظن أن المتورطين في الفساد كيانات فضائية.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن العلاقة بين "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"التيار الوطني الحر" ورئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جيدة، لافتاً إلى أننا "خضنا نزالاً في الانتخابات النيابية واكتشفنا عدم قدرة أحد على الغاء أحد"، لافتاً إلى أنه "من الأساس لم يكن لدينا رغبة بأي عداوة أو توتر"، مذكراً بأن رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط اقترع لصالح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الإنتخابات الرئاسية.

ورداً على سؤال حول موضوع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، دعا أبو فاعور إلى التحويل السؤال إلى باسيل، معتبراً أن ما يحصل خطأ كبير.

من ناحية أخرى، أشار أبو فاعور إلى أن محاولة لتطويق جنبلاط والأمر غير مفاجئ، لافتاً إلى أنه في الوسط الدرزي هناك دائماً تنوع، موضحاً أن هناك فريقاً يمثل أقلية ويسعى إلى أن يتحول إلى أكثرية.

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ولفت أبو فاعور إلى أن هذا الأمر حصل في العام 1954 وفي أيام الرئيس الراحل كميل شمعون وفي العام 1982 وعند إنتخاب الرئيس الراحل بشير الجميل، وكذلك في بداية عهد الرئيس السابق أميل لحود وخلال أحداث 2008، مشيراً إلى أنه تم الرهان على هذا الأمر في بداية عهد الرئيس ميشال عون، موشحاً أن هذه المحاولات فشلت في المراحل السابقة والآن محكوم عليها بالفشل.

وأكد أبو فاعور أن هذه المحاولات تتم من قبل جهات داخلية وخارجية وأفرقاء من الوسط الدرزي، داعياً من يهدد "الإشتراكي" بأن النظام السوري انتصر إلى أن يقول أين انتصر.

ورداً على سؤال حول دور السعودية في التهدئة بين جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري، أشار إلى أنه كان هناك حرصاً سعودياً دائماً على هذه العلاقة، لافتاً إلى أن المستشار نزار العلولا بذل جهداً على هذا الصعيد، إلا أنه أكد أن الزيارة التي قام بها إلى الرياض كانت في إطار مختلف.

من جهة ثانية، أوضح وزير الصناعة أنه منذ ما قبل تسلمه الوزارة لم يتمكن الصناعييين من التصدير عبر سوريا، لأن هناك إبتزازاً مفضوحاً للصادرات اللبنانية، كما أنه لا تود شركة تأمين توافق على تأمين السيارات التي ستمر عبر الأراضي السورية.

وشدد أبو فاعور على أن "الإشتراكي" لم يتسلم وزارة بل تسلم مهمة يريد تحويلها إلى قضية وطنية، مشيراً إلى أن النظام السوري لا يريد أن يحل الأزمة إلا بإعتراف سياسي وإعادة تطبيع العلاقة بين البلدية، موضحاً أنه في جلسة مجلس الوزراء، التي طرح فيها موضوع زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا، كان هناك كلاماً واضحاً حول هذا الأمر.

ورأى أن "طلب الأذونات للمشايخ الدروز لزيارة سوريا من قبل الشيخ ناصر الدين الغريب هو تعدي علينا وتمييز بين المواطنين ومفاضلة بين القوى السياسية ومحاولة تدخل في الشأن الداخلي".