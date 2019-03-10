أيرلندا تعلن عن اسم أول ضحايا حادث طائرة إثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
نقلت قناة سكاي نيوز البريطانية، الأحد، أن الأمم المتحدة ترجح أن 19 شخصًا من موظفيها كانوا على متن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت صباح اليوم.
ولقي 157 شخصًا مصرعهم في الحادث، وهم كل من كانوا على متن الطائرة من الركاب والطاقم.
كما ذكرت القناة أن أحد من لقوا مصرعهم هو مهندس من أيرلندا يدعى مايكل راين، وكان يعمل لدى منظمة الأغذية العالمية في أفريقيا.
ولقي ستة مصريين وسبعة بريطانيين وسبعة فرنسيين وثمانية إيطاليين و18 كنديا حتفهم من بين الـ157 شخصا.
وقال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية تيولدي جيبريمريام للصحفيين إن من بين الضحايا أيضا 32 كينيا و9 إثيوبيين وثمانية أمريكيين وثمانية صينيين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان إن موظفين بالأمم المتحدة كانوا من بين ركاب طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت اليوم الأحد.
وتحطمت الطائرة خلال رحلتها رقم أي تي 302 بالقرب من بلدة بيشوفتو (50 كيلومترا) جنوب شرق العاصمة الإثيوبية.
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