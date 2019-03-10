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جوتيريش يعرب عن حزنه العميق في ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

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أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن حزنه العميق إزاء الضحايا الذين فقدوا أرواحهم فى حادث تحطم طائرة الركاب الإثيوبية فى وقت سابق اليوم بعد إقلاعها من أديس أبابا فى طريقها الى كينيا وأسفر عن مصرع 157 شخصًا.


وذكرت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أن جوتيريش أعرب عن صادق عزائه الى اثيوبيا حكومة وشعبا فى هذا الحادث، وعن

صادق مواساته لعائلات الضحايا الذين فقدوا أحباء لهم فى هذا الحادث المأساوي.


على صعيد متصل، أعلن نائب المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تتعاون فى الوقت الراهن مع السلطات الإثيوبية للوقوف على تفاصيل مصرع أحد العاملين بالأمم المتحدة في الحادث.


وفي مقديشيو، أعرب رئيس الوزراء الصومالى حسن

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على خيرى عن عزائه فى حادث وفاة عبد الشكور محمد المسئول بمكتبه فى حادث طائرة الركاب الاثيوبية، وأشار راديو (صوت أمريكا) الى أن عبد الشكور يعمل فى مكتب رئيس الوزراء الصومالى منذ عامين.


وكشف مسئول صومالى النقاب عن أن عبد الشكور توقف ترانزيت فى مطار أديس أبابا فى طريق عودته للصومال من رحلة بالخارج.
وكانت شركة الطيران الإثيوبية قد أصدرت قائمة بجنسيات ضحايا الحادث، وتضمنت أنهم يحملون جنسية 35 دولة وأن أحدهم يحمل جواز سفر تابع للأمم المتحدة.

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