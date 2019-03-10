توقف حركة السكة الحديد غرب ألمانيا بسبب عاصفة

أوقفت شركة النقل الألمانية، دويتشه بان، حركة القطارات ذات المسافات الطويلة وبعضها الإقليمي غربي البلاد بسبب هبوب عاصفة.
وأوضحت الشركة، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم "الأحد"، أنها تعمل على إيقاف قطارات بمحطات في بولاية "شمال الراين، وستفاليا" الواقعة غربي البلاد
ومن جهتها، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرًا، يستمر حتى وقت متأخر من اليوم، لأجزاء كبيرة غربي البلاد ووسطها من
كما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أن رافعة شحن كبيرة قد دمرت من جراء العاصفة بمدينة "دويسبورج" الواقعة بالولاية الألمانية المشار إليها آنفًان وسقطت بصورة جزئية بنهر "راين" المار بالبلاد.
وأشارت وسائل إعلام رسمية ألمانية إلى أنه تم إغلاق حدائق الحيوانات بمدن "دورتموند"، و"فوبرتال"، و"هام" كإجراءات وقائية بسبب العاصفة.
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